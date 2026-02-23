Termovalorizzatore, sei manifestazioni di interesse raccolte da Regione Liguria. Entro marzo il bando per il progetto

Genova. Sono sei le manifestazioni di interesse raccolte da Regione Liguria per la realizzazione del termovalorizzatore nella nostra regione. A dirlo Marco Bucci, a margine di una visita a Cairo Montenotte, Savona, alle Funivie di Bragno. Un passaggio questo che precede il bando per il project financing, annunciato dallo stesso presidente per la metà del prossimo di marzo.

Secondo le indiscrezioni uscite in questi giorni sulla stampa locale, sarebbero diversi i nomi di gruppi leader nel settore dell’energia e della gestione dei rifiuti tra i candidati per la realizzazione dell’impianto pensato per chiuderne il ciclo: tra questi Iren, Eni Rewuind e Italiana Coke.

