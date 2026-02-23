Terra Viva: “Sbloccati mandati pagamento per domande in sospeso. Nei prossimi mesi risorse strategiche attraverso una serie di bandi”

“A seguito di un proficuo confronto con le istituzioni regionali, Terra Viva Liguria comunica con soddisfazione l’avvenuto sblocco dei mandati di pagamento per tutte le domande di contributo rimaste in sospeso al 31 dicembre 2025. Entro la fine di febbraio 2026, verranno liquidate integralmente le istanze relative agli investimenti strutturali. Questo risultato, di fondamentale importanza per la tenuta finanziaria delle nostre aziende, è il frutto della costante collaborazione e del dialogo serrato tra i nostri uffici e la Regione Liguria. L’impegno di Terra Viva Liguria resta proiettato al futuro”. Lo si legge in un comunicato diffuso da Terra Viva Liguria.

“Il nuovo piano finanziario regionale, integrato secondo le istanze presentate dalla nostra associazione – prosegue la nota di Terra Viva -, prevede per i prossimi mesi l’attivazione di risorse strategiche attraverso i seguenti bandi: Investimenti Strutturali e Ammodernamento: un bando cruciale per la competitività, atteso dalle aziende del territorio da oltre 6 anni. Agriturismo: apertura del nuovo bando fissata per il 18 marzo 2026. Insediamento Giovani: Risorse dedicate a favorire concretamente il ricambio generazionale nel settore agricolo regionale. Formazione e Aggiornamento: Avvio dei bandi per la professionalizzazione dell’imprenditore agricolo, con l’obiettivo di promuovere un’agricoltura sempre più innovativa e sostenibile”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com