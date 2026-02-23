Una famiglia per Ares, gigante fragile di San Venerio

“Un gigante con un testone nero che ad alcuni incute timore, all’apparenza fiero ed imponente ma….ma chi lo conosce sa quanto sia fragile questo gigantone!”. Così i volontari dell’Impronta, l’associazione che gestisce il canile municipale della Spezia, descrivono Ares, incrocio corso di sei anni, ospite della struttura di San Venerio da quando aveva appena quattro mesi. “Chi lo conosce – proseguono dall’associazione – sa quanto disperato bisogno abbia di trovare una figura di riferimento a cui affidarsi, a cui dare tutto il suo cuore e la sua fedeltà, qualcuno che con delicatezza entri nel suo mondo fatto solo di sbarre e routine, che rispettando le sue insicurezze lo porti piano piano ad aprirsi e a fare finalmente tutte le esperienze che finora gli sono state negate”. Se vi va di saperne di più e di fare conoscenza con questo cagnolone in cerca di famiglia, contattate Anna su Whatsapp al 348/7882777. “Considerate che il nostro gigantone – precisano infine da San Venerio – non va d’accordo con gli altri maschi e con i gatti, da valutare con le femmine”.

