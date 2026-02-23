Vacanze e viaggi, Polizia postale mette in guardia: “Phishing e finte prenotazioni, attenzioni ai raggiri sul web”

Le temperature rigide e la voglia di bella stagione portano a pensare ad una vacanza da farsi il prima possibile. Un sentimento comune, un desiderio lecito ma c’è chi ne se ne approfitta e mette in piedi nuovi tentativi di phishing, metodi illegali via web per impossessarsi di somme di denaro. Tentativi già segnalati alla Polizia postale che sul proprio sito mette in guardia tutti gli utenti.

In una nota si legge: “Sono state segnalate campagne di phishing ai danni di utenti che hanno prenotato un viaggio tramite piattaforme online. I truffatori, fingendosi il sito o l’agenzia utilizzata per la prenotazione, inviano una e-mail o messaggio WhatsApp nel quale comunicano che il pagamento precedentemente effettuato “non risulta accreditato” o sarebbe “in verifica”.

“La vittima ha realmente effettuato una prenotazione e l’importo indicato nel messaggio fraudolento corrisponde esattamente alla cifra concordata con l’agenzia o con la piattaforma. Questo elemento rende la comunicazione particolarmente credibile e insidiosa – prosegue la nota -. Nel messaggio viene richiesto di effettuare un nuovo versamento urgente, spesso indicato come “pagamento prioritario” o “riaccredito necessario”, verso un conto corrente differente da quello ufficiale”.

