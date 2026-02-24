Balneari, il Tar “le canta” anche a Ceriale: illegittima la permanenza degli attuali concessionari, gare chiuse entro giugno 2026

Ceriale. Stop alle proroghe a catena sulle concessioni balneari. Dopo Pietra Ligure e Laigueglia, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entra a gamba tesa anche nella vicenda degli stabilimenti di Ceriale. I giudici, infatti, hanno accolto il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro il Comune.

Con una nuova sentenza destinata a fare rumore, il TAR ha dichiarato illegittima la delibera con cui il Comune aveva prorogato fino al 31 dicembre 2024 tutte le concessioni demaniali marittime in scadenza, senza aver prima avviato le gare pubbliche previste dalle norme europee e nazionali.

