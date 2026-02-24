Chiavari: Gianna Capaldi Pratesi incanta Sanremo, “Votai Repubblica”

Gianna Capaldi Pratesi è stata la prima ospite del Festival di Sanremo 2026. Chiavarese, 105 anni all’anagrafe – e tra meno di un mese ne compirà 106 – ha riportato il pubblico indietro nel tempo, fino allo storico referendum del 2 giugno 1946, la prima volta in cui il diritto di voto fu esteso anche alle donne; e tra quelle donne c’era anche lei.

Accompagnata dai figli, Gianna è salita sul palco dell’Ariston regalando a Carlo Conti uno dei suoi disegni, talento che coltiva fin da bambina e che ancora oggi continua a esprimere con passione. Con lucidità e dolcezza ha condiviso ricordi della sua adolescenza e della sua vita, culminati nel racconto di quella giornata storica di ottant’anni fa. Sollecitata dal conduttore su quale fosse stata la sua scelta, ha risposto senza esitazione: “Repubblica”.

» leggi tutto su www.levantenews.it