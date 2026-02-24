De Rossi e la piccola-grande rivoluzione: qualità e gol per la salvezza del Genoa

Genova. “Ci si salva con la qualità, una qualità non fine a se stessa e facendo tanti gol”. Daniele De Rossi sta introducendo una piccola-grande rivoluzione nella lotta per non retrocedere e i risultati, per ora (i tifosi genoani facciano pure tutti gli scongiuri del caso), gli stanno dando ragione.

Il Genoa, da quando c’è Ddr, ha cambiato faccia e ruolino di marcia: ha 27 punti in classifica alla 26esima giornata. Alla nona giornata, quando Vieira è stato esonerato, i rossoblù erano ultimi a 3 punti con 4 gol segnati e 13 subiti. Nessuna vittoria in casa. All’epoca la Cremonese aveva 14 punti, il Torino 12, il Lecce 6, Pisa e Verona 5.

