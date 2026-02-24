Demolizione delle Carducci: affidato intervento di bonifica e smaltimento

Prosegue l’iter per il completamento del nuovo plesso scolastico di Sarzana che prevede ora la demolizione delle Carducci e la ricostruzione della struttura che andrà a completare la parte del progetto già realizzata. Nei giorni scorsi il Comune ha infatti approvato l’affidamento del servizio di bonifica, rimozione e smaltimento di una canna fumaria e di una vasca in cemento-amianto presenti nel blocco rimasto, intervento preliminare e necessario in vista della futura demolizione dell’edificio. L’operazione rappresenta un passaggio tecnico indispensabile per poter procedere in sicurezza con il lotto successivo dei lavori, che prevede la realizzazione di un civic center.

All’interno del fabbricato, ormai non più funzionale, sono infatti presenti manufatti contenenti amianto che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere rimossi e smaltiti da operatori specializzati prima di qualsiasi intervento demolitorio. Palazzo Roderio ha quindi affidato l’incarico alla ditta Ecoedil Professional con sede a Carrara, specializzata nel settore delle bonifiche ambientali, che si è resa disponibile a intervenire con urgenza. Il servizio comprende la redazione del Piano di Lavori da presentare all’ASL competente, la bonifica vera e propria e lo smaltimento dei materiali rimossi in conformità alle disposizioni di legge. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a circa 18mila euro.

