E’ già conto alla rovescia per il Salone Agroalimentare Ligure a Finalborgo

Il 13 marzo 2026 a Finalborgo, nella Città di Finale Ligure, si apre la XXII edizione del SAL – Salone Agroalimentare Ligure, in programma dal 13 al 15 marzo. La cerimonia di inaugurazione si terrà alle ore 16.00 presso i Chiostri di Santa Caterina, dando ufficialmente il via a tre giornate dedicate alle eccellenze del territorio e al tema scelto per questa edizione: il benessere come stile di vita.
La presentazione del programma si terrà lunedì 9 marzo, alle ore 12.30, presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria.