Milleproroghe, Frijia: “Ottenuti risultati di particolare interesse per la Liguria e la Spezia”

La deputata spezzina di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia in una nota rivendica di aver conseguito “risultati concreti per i territori, promuovendo interventi su sicurezza, lavoro e settore marittimo, di particolare interesse per la Liguria e La Spezia” nell’ambito dell’approvazione del decreto Milleproroghe. Tra le misure a firma Frijia approvate, un emendamento che proroga al termine della stagione balneare 2026 (non oltre il 1° ottobre) la sospensione del requisito della maggiore età per gli assistenti bagnanti. “Un aiuto essenziale per operatori e comunità, che garantisce continuità al servizio di sicurezza senza intaccare formazione e professionalità. Un lavoro concreto che unisce sicurezza, occupazione e bisogni reali delle comunità locali, vitali in una regione come la Liguria dove il mare è risorsa centrale”, dichiara la vice sindaco spezzina.

Nel Milleproroghe Frijia ha inoltre presentato un ordine del giorno a tutela di raccomandatari e agenzie marittime. L’atto impegna il governo “a rinviare i nuovi obblighi fiscali – come la ritenuta sulle provvigioni estesa a nuove categorie – per evitare difficoltà operative”, si legge ancora. “Questi adempimenti troppo rapidi rischiano di complicare la vita a imprese e professionisti del mare, senza gradualità. Servono certezze e regole sostenibili in un settore strategico”, afferma la deputata nella nota, in cui si parla di una “misura cruciale per La Spezia, dove porti e logistica sono motore di occupazione e sviluppo”.

