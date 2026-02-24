Mobilità in Valbisagno, il Politecnico prende tempo. Salis: “Presenteremo lo studio entro fine marzo”

Genova. Servirà ancora qualche settimana per conoscere il futuro del trasporto pubblico in Valbisagno. Il Politecnico di Milano, al quale il Comune di Genova ha affidato uno studio sulla mobilità dopo aver detto no allo Skymetro, ha chiesto ancora qualche settimana per restituire i risultati finali. “Lo studio io l’ho visto, lo presenteremo entro fine marzo – ha annunciato la sindaca Silvia Salis a margine di un evento ai musei di Nervi -. È molto ambizioso, moderno e sostenibile. È un lavoro fatto molto bene che condivideremo ovviamente con la nostra maggioranza e col territorio, perché ci sono elementi che possono far parte di un percorso partecipato“.

Sul tema ha fornito aggiornamenti anche l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti rispondendo in aula rossa a un’interrogazione di Alessio Bevilacqua (Lega): “È vero che la determinazione dirigenziale dava come scadenza il 30 gennaio, ma non si tratta di una deadline non superabile, tant’è vero che l’équipe del professor Coppola, del Politecnico di Milano, ha chiesto ulteriore tempo proprio per vedere se sia possibile andare a individuare una soluzione complessiva per la mobilità in Valbisagno”.

