Protesta dei commercianti del centro storico: “In Via del Prione cantiere fermo da settimane: così è un’inutile strettoia che crea solo danni economici”

Il Comitato dei commercianti del centro storico, che rappresenta una sessantina di negozianti, denuncia ritardi e disagi per il cantiere aperto a fine gennaio per il rifacimento della pavimentazione di Via del Prione, tra Via dei Mille e l’ingresso del Museo Lia. A quasi un mese dall’inizio dei lavori, secondo i rappresentanti del comitato, la situazione appare ferma, con conseguenze dirette sul commercio della zona.

“Le transenne consentono un passaggio molto stretto – spiega una rappresentante del comitato – che è stato allargato nella giornata di ieri, dopo numerose richieste da parte dei commercianti, spostando le paratie di poche decine di centimetri. All’interno del cantiere il sedime è in attesa della posa delle pietre che costituiranno il piano di calpestio, ma, come detto, da settimane non si vede nessuno: e dopo aver chiesto spiegazioni più volte, nelle scorse ore dagli uffici comunali è stato comunicato per le vie brevi che il posatore ha un problema di salute. Possibile che un appalto in pieno centro storico possa rimanere fermo per settimane e che non ci siano altri posatori disponibili? Ci sentiamo presi in giro dall’amministrazione, che ha accampato scuse diverse per giorni e giorni, salvo poi uscire con questa novità”.

