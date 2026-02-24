COMMENTA
CONDIVIDI

Protesta dei commercianti del centro storico: “In Via del Prione cantiere fermo da settimane: così è un’inutile strettoia che crea solo danni economici”

Protesta dei commercianti del centro storico: “In Via del Prione cantiere fermo da settimane: così è un’inutile strettoia che crea solo danni economici”

Cantiere per il rifacimento della pavimentazione in Via del Prione

Il Comitato dei commercianti del centro storico, che rappresenta una sessantina di negozianti, denuncia ritardi e disagi per il cantiere aperto a fine gennaio per il rifacimento della pavimentazione di Via del Prione, tra Via dei Mille e l’ingresso del Museo Lia. A quasi un mese dall’inizio dei lavori, secondo i rappresentanti del comitato, la situazione appare ferma, con conseguenze dirette sul commercio della zona.

“Le transenne consentono un passaggio molto stretto – spiega una rappresentante del comitato – che è stato allargato nella giornata di ieri, dopo numerose richieste da parte dei commercianti, spostando le paratie di poche decine di centimetri. All’interno del cantiere il sedime è in attesa della posa delle pietre che costituiranno il piano di calpestio, ma, come detto, da settimane non si vede nessuno: e dopo aver chiesto spiegazioni più volte, nelle scorse ore dagli uffici comunali è stato comunicato per le vie brevi che il posatore ha un problema di salute. Possibile che un appalto in pieno centro storico possa rimanere fermo per settimane e che non ci siano altri posatori disponibili? Ci sentiamo presi in giro dall’amministrazione, che ha accampato scuse diverse per giorni e giorni, salvo poi uscire con questa novità”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com