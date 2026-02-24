Quando il bolanese Marco Lucchinelli cantò a Sanremo da campione del mondo di motociclismo

Questa sera, dal Teatro Ariston, prenderà il via la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Come accade ogni anno, gli occhi del Paese saranno puntati su Sanremo, che per una settimana torna a essere il centro dello spettacolo nazionale. Sul palco si alterneranno trenta artisti in gara e numerosi ospiti, sin dalla prima serata: tra questi Tiziano Ferro, Laura Pausini e il vincitore uscente Olly. Volti noti della musica e dell’intrattenimento pronti a lasciare il segno, proprio come accadde nel 1982 con lo spezzino Marco Lucchinelli.

Reduce dalla conquista del titolo mondiale della classe 500 nella stagione precedente, il pilota nato a Bolano viveva il momento più alto della sua carriera. Aveva riportato in Italia un mondiale che mancava dal 1975, quando il leggendario Giacomo Agostini conquistò il quindicesimo e ultimo titolo iridato. Invitato come ospite al Festival condotto da Claudio Cecchetto – un’edizione che segnava anche il debutto di artisti destinati a diventare protagonisti come Vasco Rossi e Zucchero – Lucchinelli non si limitò a una semplice apparizione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com