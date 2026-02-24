Rapallo: gli 80 anni della mitica prof Anna Maria Macera

Da Mariapia Andriani

Oggi Rapallo festeggia una delle sue figure più amate e rappresentative: Anna Maria Macera, per tutti semplicemente “la Prof”, compie la splendida età di 80 anni.

Nata e cresciuta nella nostra città rivierasca, Rapallo ha visto muovere i suoi primi passi nel mondo della scuola proprio tra le aule che, negli anni, sarebbero diventate il cuore della sua vita. Qui AnnaMaria Macera ha costruito una carriera esemplare, diventando un punto di riferimento non solo per le colleghe, ma soprattutto per generazioni di studenti.

