Referendum, Basso: “Colpisce e preoccupa comunicato con cui Sunia pretende di intervenire a nome di tutti gli inquilini e gli assegnatari”

“Colpisce e preoccupa profondamente il comunicato con cui il Sunia della Liguria, per bocca del suo segretario regionale Franco Bravo, pretende di intervenire nel dibattito sul referendum sulla giustizia parlando a nome di tutti gli inquilini e degli assegnatari. Una pretesa semplicemente inaccettabile e che dimostra, soprattutto, l’assoluta carenza di argomentazioni serie e coerenti”. Lo afferma in una nota Matteo Basso, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, replicando a un odierno intervento dell’organizzazione sindacale.

“Chi ha dato mandato al Sunia di rappresentare politicamente la totalità degli inquilini liguri? Con quale legittimazione un sindacato che dovrebbe occuparsi di casa, affitti e tutele sociali – prosegue il consigliere Basso – decide di trasformarsi in un megafono politico schierato, indicando ai propri iscritti come votare su un referendum costituzionale? Nelle parole di Bravo non si fa alcuna considerazione o contestazione reale sulla riforma ma solo una sterile demagogia a fini politici su questioni che nulla hanno a che vedere con il referendum. Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di come il sindacato ed il suo referente agiscano a fini politici e con argomentazioni che nulla incastrano con la riforma, inquinando il dibattito pubblico, che invece dovrebbe essere serio. Non é stata fatta nessuna argomentazione nel merito, ma solo pressione politica mascherata da tutela sociale; non difesa dei diritti ma obbedienza ai dettami dei propri referenti ideologici”.

