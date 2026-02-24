‘Santa’: le immagini del peschereccio sul tavolo della Procura

Le immagini del relitto del peschereccio “Acquario”, affondato lo scorso 2 febbraio al largo di Portofino, trascinando con sé il suo comandante-armatore finiranno sul tavolo della Procura dove è in corso un’indagine per capire i motivi del naufragio e se vi siano responsabilità. Il peschereccio à stato inghiottito dal mare perché imbarcava acqua attraverso il fasciame. Il 63enne Dhib Zouahier, conosciuto come “Michele” a Santa Margherita e a Rapallo dove abitava con la famiglia, era tunisino; pur legato alle tradizioni e alla religione della sua terra, era riuscito a integrarsi ed era arrivato ad essere armatore di un peschereccio: un motivo di orgoglio. Purtroppo le normative europee hanno reso la pesca un mestiere sempre più povero, specie nel 2025 dove il fermo biologico è stato raddoppiato e dove i contributi non arrivano o tardano.

Le inchieste in realtà sono due: una amministrativa ed una della Procura che vuole capire, attraverso l’inchiesta affidata alla Capitaneria di Porto, se l’Acquario era in grado di prendere il mare e, in caso contrario, se vi siano state responsabilità da parte di terzi.

