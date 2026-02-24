‘Santa’: Sayf conquista il pubblico di Sanremo con la sua “Tu mi piaci tanto”

Ha preso il via il Festival di Sanremo e il terzo concorrente a scendere in gara è stato Sayf, il rapper-cantautore di Santa Margherita Ligure. Il cantante ha conquistato il palco con la sua canzone “Tu mi piaci tanto” dalla melodia sostenuta, saltellata e orecchiabile. La visibile emozione all’ingresso ha subito fatto spazio ad una performance coinvolgente con un testo importante che ha al centro le contraddizioni dell’Italia con immagini e storie di tante persone. Un significato attuale che ha conquistato l’Ariston e il pubblico da casa.

