Sestri. Scuole, centro-sinistra all’attacco: “Classi prime, si faccia chiarezza”

Da Progresso per Sestri
Abbiamo presentato un’interrogazione a risposta scritta al Sindaco del Comune di Sestri Levante per fare piena chiarezza sui numeri delle iscrizioni alle scuole primarie per l’anno scolastico 2026/2027 e sulle scelte che l’Amministrazione intende assumere. Apprendiamo infatti che domani il Sindaco incontrerà l’Ufficio Scolastico Regionale per presentare una proposta relativa all’organizzazione delle classi. Una proposta che, da quanto emerge, potrebbe riguardare anche la mancata formazione di alcune classi prime in determinati plessi cittadini.