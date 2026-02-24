Taranto capitale del dialogo tra porti e città: presente anche l’Autorità portuale spezzina

Trasferta pugliese per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, che in questi giorni ha partecipato ai lavori del gruppo di lavoro internazionale “Cruises & Port Cities”, creato dalle Associazioni MedCruise – The Association of Mediterranean Cruise Ports e AIVP – Association Internationale Villes et Ports, di cui l’ente di Via del Molo è socio da anni. Le attività hanno coinvolto una trentina di persone provenienti da cinque paesi (Italia, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo), tutti professionisti del mondo portuale. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo dell’AdSP del Mar Ionio, e si tratta del primo incontro in presenza del gruppo di lavoro, nato nel 2021, che mira a migliorare l’impatto positivo delle attività crocieristiche, promuovendo al contempo una maggiore integrazione con le comunità locali e gli ambienti urbani: l’intento era quello di promuovere buone pratiche e sinergie tra porti crocieristici e città. Presenti oltre alla responsabile del settore comunicazione, promozione e marketing, Monica Fiorini, anche il presidente dell’AdSPMI, Giovanni Gugliotti, la presidente di MedCruise, Theodora Riga, il segretario generale di AIVP, Francesca Morucci, oltre ad operatori e altri rappresentanti istituzionali.

L’evento tenutosi a Taranto è stato dedicato allo scambio di best practices in ambito di sostenibilità, governance e mobilità, con un focus particolare su community engagement e flow mobility. Le attività si sono sviluppate attraverso due workshop: il primo “Rethinking Access: A Simulation Lab on Tourism Pressure and Urban Mobility” a cura di Alessandro Vacca, Partner, Senior Director and Head of Mobility Engineering di Systematica sul tema della gestione integrata dei flussi di passeggeri; il secondo “Bridging ports and communities: from booking to berth – collaborative pathways for cruise calls” a cura di Jon Olav Stedje, Sustainability & Community Engagement Manager di MSC Cruises che ha analizzato il rapporto tra porto – città e compagnie crocieristiche, puntando all’individuazione di modelli di governance sostenibile, volti a favorire relazioni virtuose tra porto, città, crocieristi e compagnie di navigazione.

