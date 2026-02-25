Corsica Ferries ritorna alla Spezia per Pasqua: attesi fino a duemila crocieristi

Corsica Ferries torna a fare scalo alla Spezia con una crociera speciale dedicata alle festività pasquali. Dopo l’esperienza del Capodanno 2020 nel Golfo dei Poeti e le mini crociere negli autunni 2022 e 2023, la compagnia italo-francese ha scelto nuovamente il porto spezzino come tappa di una breve vacanza.

Il traghetto Mega Andrea attraccherà al Molo Garibaldi nella mattinata di sabato 4 aprile e ripartirà la sera di domenica 5 aprile, giorno di Pasqua. A bordo sono attesi fino a duemila passeggeri, imbarcati a Bastia la sera del 3 aprile per un soggiorno di due giorni dedicato alla scoperta delle Cinque Terre, di Porto Venere, Lerici e della città della Spezia.

