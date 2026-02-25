Dissesto idrogeologico, Sanna punge la giunta Bucci: “Servono risorse e supporto ai Comuni”

Genova. “Serve un cambio di passo immediato: meno propaganda e più manutenzione ordinaria, meno interventi tampone e più programmazione pluriennale, più trasparenza sull’utilizzo delle risorse e più sostegno ai Comuni. La politica ha il dovere di prevenire”. Così il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna che ha presentato un’interrogazione alla giunta Bucci in cui chiede interventi e risorse per la messa in sicurezza del territorio ligure contro il dissesto idrogeologico.

“In Liguria il dissesto idrogeologico non può più essere raccontato come una serie di episodi isolati o come una sfortunata concatenazione di eventi – interviene Sanna -. Dalla frana sull’Aurelia ad Arenzano, fino a Camogli e agli altri cedimenti che nelle ultime settimane hanno messo in difficoltà cittadini, imprese e servizi essenziali, emerge con chiarezza un problema strutturale che la Regione continua ad affrontare solo quando i danni sono già avvenuti. Non è il maltempo il vero problema, ma l’assenza di una strategia stabile di prevenzione, manutenzione e programmazione degli interventi sul territorio“.

