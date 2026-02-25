Euro Cup, la Rari Nantes Savona tiene testa al Marsiglia: i francesi si impongono col minimo scarto (11-12)

Savona. La Banco BPM Rari Nantes Savona è uscita sconfitta dalla piscina di casa nell’andata degli ottavi di finale dell’Euro Cup. Come si temeva alla luce del suo valore, il Marsiglia, squadra che ha preso parte alla Champions League, si è rivelato un avversario di elevata caratura ed è riuscito ad imporsi col risultato di 12 a 11 al termine di un incontro molto combattuto.

La formazione francese ha più volte condotto nel punteggio, ma la Rari è rimasta sempre in scia e in avvio di quarto tempo è riuscita persino a portarsi in vantaggio. Il concitato finale, però, ha premiato gli ospiti.

