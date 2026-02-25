Finale Ligure, Consiglio comunale dice No alla Remigrazione proposta dall’estrema destra

Il Consiglio comunale di Finale Ligure ha votato all’unanimità con un solo astenuto la mozione del gruppo “Scelgo Finale” contro la proposta di legge sulla remigrazione supportata dalle formazioni di esplicita ispirazione neofascista tra cui Casapound.
La mozione sottolinea con chiarezza che “il Comune di Finale Ligure “rifiuta ogni forma di discriminazione e diseguaglianza dei cittadini e dell’uomo di tipo razziale come sancito dalla nostra costituzione nata dalla sconfitta del regime fascista che si basava proprio sulle aberranti idee razziste”.