Metropolitana a Rivarolo e interferenze con la ferrovia, Salvini: “Ci impegniamo a trovare i fondi”

Genova. Il governo mantiene “l’impegno” a trovare i soldi per rendere compatibile il prolungamento della metropolitana Canevari-Rivarolo con l’ultimo miglio del Terzo Valico. È quanto ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini durante il question time alla Camera, rispondendo al deputato del Pd Luca Pastorino.

A lanciare l’allarme era stata la sindaca Silvia Salis in consiglio comunale: “La realizzazione della nuova tratta entra in conflitto con l’ultimo miglio del Terzo Valico in Valpolcevera. Nel 2021, con un’intesa tra ministero dei Trasporti, Rfi e Comune di Genova, c’era disponibilità di un finanziamento di 50 milioni per far convivere le due infrastrutture. Il 9 gennaio il ministero ha comunicato la cessazione dello steering committee perché non ha trovato i fondi. Il rischio è che avremo il via libera per la prosecuzione della metropolitana, ma non avremo lo spazio per realizzarla“.

