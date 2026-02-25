Miasmi provenienti dal biodigestore di Ferrania, il sindaco di Carcare sollecita un incontro con Iren Spa

Carcare. Miasmi dal biodigestore di Ferrania avvertiti dai residenti della frazione carcarese di Vispa, poco distante in linea d’aria dall’impianto: il sindaco Rodolfo Mirri scrive ad Iren Ambiente e alla Provincia di Savona per sollecitare un incontro istituzionale.

“Facendo seguito alle numerose telefonate di cittadini del Comune di Carcare, in particolare vispesi, in rappresentanza del grave disagio causato dai persistenti cattivi odori provenienti dal biodigestore di Ferrania, devo intervenire in merito ad una questione che si protrae da troppo tempo – scrive il sindaco – Un impianto di tale natura deve costituire un presidio ambientale a servizio del territorio, nel pieno rispetto delle normative vigenti e della qualità della vita delle comunità locali. Quando si registrano criticità ripetute, è dovere delle Istituzioni intervenire con tempestività, assicurando verifiche puntuali sul rispetto delle autorizzazioni, sull’efficacia dei sistemi di abbattimento delle emissioni e sulla corretta gestione dell’impianto”.

