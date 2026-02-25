Regione, pacchetto di misure a sostegno delle imprese che investono nell’entroterra

Un mix di agevolazioni, da contributi a fondo perduto a finanziamenti a tasso agevolato, a sostegno delle imprese che investono nell’entroterra. È il pacchetto di misure regionali presentato oggi dal presidente Marco Bucci e dall’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana per favorire la vita e il lavoro nelle aree interne liguri.

Un insieme di azioni che sarà promosso con una campagna social e tramite affissioni nei territori interni della Liguria per far conoscere le opportunità legate a queste misure, rivolte non solo a chi già gestisce un negozio in uno dei piccoli comuni non costieri, ma anche a chi intenda avviare una attività nei settori dell’artigianato, del commercio, della ristorazione e delle cooperative economiche.

“L’obiettivo – spiegano Bucci e Piana – è accompagnare la nascita e la crescita di attività che, in quei contesti territoriali, rappresentano un vero presidio sociale. Azioni in linea con la legge, fortemente voluta da questa Giunta, la numero 6 del 2025, che punta in maniera decisa alla valorizzazione dell’entroterra. Già oggi stiamo registrando risposte concrete che ci fanno ben sperare per il futuro”.

