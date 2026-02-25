‘Santa’: divieto di sosta in banchina, l’auto di “Michele” verrà spostata

Le tragedie a volte vengono rimosse dalla coscienza collettiva, anche per un meccanismo di autodifesa emotiva: finché non succede qualcosa che le riporta di attualità. A Santa Margherita Ligure il 28 febbraio e l’1 marzo si svolgerà un mercatino in banchina Sant’Erasmo, cui seguiranno dei lavori per il ripristino della segnaletica. Oggi sono quindi comparsi i normali cartelli di divieto di sosta che anticipano l’evento, con il relativo avviso della rimozione forzata dei veicoli che saranno trovati ancora in loco il 28. Peccato però che tra le auto in sosta ce ne sia una il cui proprietario non potrà provvedere allo spostamento: la Hyundai Tucson che apparteneva a Dhib Zouahier ben Alì, 64 anni, conosciuto a Santa solo con il soprannome di “Michele”.

Dhib, tunisino, abitava a Rapallo ormai da quasi 40 anni: era armatore e comandante del peschereccio “Acquario”. Lo scorso 2 febbraio la sua barca era al largo di Portofino, quando il fasciame dello scafo cedette, e l’Acquario cominciò subito a imbarcare molta acqua. Il suo mozzo, un giovane nordafricano, si salvò gettandosi in mare: venne ripescato in stato di ipotermia, ma salvo. Michele invece annegò, restando a bordo come un capitano che affonda con la sua nave, nel disperato tentativo di salvare l’unica proprietà che aveva: lo strumento di lavoro che gli permetteva di mantenere la famiglia.

