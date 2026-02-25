Savona, posate quattro pietre d’inciampo in memoria delle Guardie Ausiliarie deceduto nei lager tedeschi

Savona. Questa mattina alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, a Savona, in Piazza del Duomo, si è svolta la cerimonia di posa delle pietre di inciampo in memoria delle Guardie Ausiliarie Salvatore Caci, Stefano Rossi, Giacomo Turco e Giovanni Vitaliano arrestati a Savona e decedute nei lager tedeschi.

All’evento erano presenti anche il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis, il Questore di Savona Giuseppe Mariani, il Presidente dell’ANED Simone Falco e le Autorità Civili e Militari della Provincia.

