COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Savona, posate quattro pietre d’inciampo in memoria delle Guardie Ausiliarie deceduto nei lager tedeschi

Savona, posate quattro pietre d’inciampo in memoria delle Guardie Ausiliarie deceduto nei lager tedeschi

Pietre d'inciampo ex questura

Savona. Questa mattina alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, a Savona, in Piazza del Duomo, si è svolta la cerimonia di posa delle pietre di inciampo in memoria delle Guardie Ausiliarie Salvatore Caci, Stefano Rossi, Giacomo Turco e Giovanni Vitaliano arrestati a Savona e decedute nei lager tedeschi.

All’evento erano presenti anche il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis, il Questore di Savona Giuseppe Mariani, il Presidente dell’ANED Simone Falco e le Autorità Civili e Militari della Provincia.

» leggi tutto su www.ivg.it