Sigarette elettroniche, il 28,3% degli adolescenti ne fa uso a Genova

Genova. Svaporare i danni da svapo tra i giovanissimi. Tutto il consiglio comunale di Genova ha votato compatto per la proposta del consigliere Vincenzo Falcone (Noi Moderati – Lista Bucci – Orgoglio Genova) che impegna sindaco e giunta a portare avanti una serie di iniziative per contrastare l’uso di sigarette elettroniche, in particolare tra i giovanissimi.

“I dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità e da Asl3 sono allarmanti. Nella Città Metropolitana di Genova il 28,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, quasi un adolescente su 3, fa uso di sigarette elettroniche – lancia l’allarme Falcone – il Centro Antifumo di Asl 3 e il Gaslini confermano il diffondersi nei pazienti più giovani di difficoltà respiratorie e infiammazioni dovute agli aromi chimici. Genova vuole essere in prima fila nella tutela dei giovani”.

