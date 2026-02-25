Tigullio, Aprica amplia l’offerta del ritiro ingombranti a domicilio

Tigullio. Aprica e i Comuni del Bacino del Tigullio ampliano l’offerta del servizio di ritiro degli ingombranti prevedendo nuove tipologie di oggetti che possono essere prenotati per il prelievo a domicilio.

L’obiettivo è facilitare il conferimento e garantire il corretto smaltimento degli oggetti di grandi dimensioni non più utilizzati. Oltre al ritiro già attivo di mobili, materassi e apparecchiature elettriche ed elettroniche, le utenze domestiche possono ora richiedere anche il prelievo di pneumatici, cartone ingombrante, giocattoli, indumenti usati e piccoli quantitativi di inerti (frammenti derivati della costruzione di pavimenti o muri come mattoni, cemento, calce e piastrelle, ma non cartongesso).

