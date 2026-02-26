Cabinovia in Valbisagno, Terrile: “Nessuna imposizione, apriremo un confronto con la cittadinanza”

Genova. “Quello che vogliamo fare è rovesciare il principio per cui si parte da un’idea e la si impone. Abbiamo chiesto un aiuto tecnico a studiosi di grandissima rilevanza nazionale e internazionale, sulla base delle loro indicazioni apriremo un confronto con la cittadinanza“. Lo assicura Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova, interpellato sulla proposta della cabinovia in Valbisagno come soluzione alternativa allo Skymetro nello studio affidato al Politecnico di Milano.

“Noi abbiamo affidato un incarico al Politecnico di Milano che sta sta concludendo questo studio – ricorda Terrile -. Ci saranno diversi scenari e vedremo poi quali saranno i progetti che ovviamente saranno oggetto di una discussione col territorio, i commercianti, gli abitanti, i Municipi interessati”. Proprio i Municipi, che l’amministrazione ritiene “elemento chiave del confronto con i cittadini”, svolgeranno “un ruolo fondamentale“, rimarca il vicesindaco. Il percorso è “appena iniziato e ci auguriamo che possa portare a una soluzione definitiva per la mobilità in Valbisagno”.

