Cantieri, Cimino: “Respingiamo con decisione una rappresentazione distorta della realtà che non rende giustizia al lavoro in corso e agli obiettivi di miglioramento della città”

“In merito alle dichiarazioni dei consiglieri Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi, riteniamo necessario riportare la discussione su un piano di verità e concretezza. I lavori attualmente in corso nella nostra città stanno proseguendo regolarmente secondo i programmi previsti e rappresentano interventi attesi e richiesti da tempo dai cittadini. Si tratta di opere necessarie per migliorare la sicurezza, la qualità urbana e i servizi, interventi che per anni sono stati rimandati dalle amministrazioni precedenti e che oggi finalmente vengono realizzati dall’amministrazione guidata da Pierluigi Peracchini”. Si apre così la nota con cui Pietro Antonio Cimino, assessore ai Lavori pubblici del Comune della Spezia, replica ai rappresentanti consiliari di LeAli a Spezia/Alleanza Verdi e Sinistra.

“È naturale che cantieri di questa portata comportino temporanei disagi, ma tali disagi sono inevitabili quando si decide seriamente di investire sul miglioramento della città – prosegue l’esponente della giunta spezzina -. A differenza di quanto sostenuto, non esiste alcuna situazione ‘insostenibile‘: esiste invece un grande lavoro di riqualificazione diffuso che sta interessando numerose aree urbane. Gli interventi citati non sono cantieri ‘che partono e non finiscono mai‘, ma opere complesse che richiedono tempi tecnici precisi e che vengono costantemente monitorate dagli uffici competenti. Si tratta perlopiù di cantieri legati ai finanziamenti Pnrr o del Programma regionale del Fondo di sviluppo regionale che impongono il rispetto di tempi definiti sia per l’esecuzione dei lavori sia per il loro collaudo, pena la perdita dei relativi finanziamenti”.

