Centro storico, via il drop-in da vico della Croce Bianca. Ma la “strategia” sicurezza non convince i residenti

Genova. Sembra ormai confermata la chiusura del drop-in gestito da Afet Aquilone in vico della Croce Bianca, quantomeno nel modo in cui ha operato sino a oggi. È quanto trapelato nel corso della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza sul centro storico che si è tenuta in prefettura mercoledì pomeriggio per fare il punto sul tema della sicurezza.

Il servizio drop-in, dedicato a persone tossicodipendenti e senza dimora, da tempo è al centro di un dibattito sull’impatto che ha su quella zona del centro storico. In vico della Croce Bianca il presidio è attivo da anni, e nell’aprile del 2025 era stato rafforzato con il contribuito di Regione e Comune affinché coprisse fasce orarie notturne non presidiate. La situazione in zona sembra però essere diventata esplosiva, e a ottobre, nel corso di una riunione del comitato richiesta dalla sindaca Silvia Salis, era stata ventilata l’ipotesi di spostarlo.

