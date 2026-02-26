Cinque Terre: “Superaffollamento dell’area marina, chi ci difende?”

Le Cinque Terre dovrebbero prendere esempio da Portofino che, da un paio di anni, assume decisioni per decongestionare la presenza di turisti e “spalmare” sul territorio del Tigullio (è di ieri l’accordo con Rapallo) i passeggeri delle navi da crociera, in modo che non affollino contemporaneamente il Borgo. Tutto ciò per non snaturare il paese e mantenerlo godibile. Ha imposto anche Amt, che considera Portofino una gallina dalle uova d’oro (con tariffe da cinque euro per l’andata e altrettante per il ritorno a Santa Margherita) di usare bus di misure limitate per rendere più sicura la strada di accesso.

Dalla Comunità Marinara delle Cinqueterre

» leggi tutto su www.levantenews.it