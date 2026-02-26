Da Genova a Busalla per rifornirsi di eroina: due arresti

Genova. Sono andati da Genova a Busalla per rifornirsi di eroina, ma i loro movimenti erano evidentemente monitorati dalla sezione Contrasto al Crimine Diffuso della squadra mobile. E al loro rientro sono stati fermati nella zona di corso Europa e perquisiti.

I due, una donna di 54 anni di professione fisioterapista e un uomo di 27, entrambi italiani avevano nascosto sotto il sedile dell’auto 50 grammi di eroina, il suo accompagnatore aveva 5 grammi della stessa sostanza nei calzini. Sempre in auto avevano 23 grammi di cannabis.

