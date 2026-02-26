Giovani leve e atlete di esperienza, Venere Azzurra femminile verso il debutto in campionato

Alle porte per la squadra femminile della Venere Azzurra la prima giornata del campionato di Serie B, girone 1 CR Liguria. Il debutto è per domenica 1° marzo alle 20.30 nella storica vasca genovese di Voltri, di fronte la Nuoto Mameli 1904. “Per la Venere Azzurra questa non è solo la prima di campionato: è l’atto ufficiale di un ambizioso sogno di rilancio della pallanuoto femminile per l’intera città della Spezia e la sua provincia – si legge nel comunicato diffuso dalla club -. Il roster allestito per la stagione 2025-2026 rappresenta un ponte perfetto tra passato, presente e futuro. Il cuore pulsante della squadra è costituito da un gruppo di atlete di esperienza che, dopo aver calcato i palcoscenici della seria A, avevano scelto di appendere la calottina al chiodo per dare priorità agli studi universitari e al lavoro. Oggi, quelle stesse atlete tornano a indossare la calotta rossoazzurra con una missione precisa: mettere la propria esperienza al servizio delle giovanissime leve del vivaio della Venere Azzurra. L’obiettivo è chiaro: far crescere i talenti locali all’ombra di chi ha già sfidato le grandi della pallanuoto, ricreando quell’entusiasmo e quella cultura sportiva necessaria per riportare il settore femminile spezzino ai vertici, partendo proprio dal forte legame con il territorio”.

A completare il girone ecco poi Rari Nantes Imperia e, fuori classifica, la seconda squadra del Rapallo Pallanuoto.Per vedere le atlete della Venere in acque spezzine bisognerà attendere aprile, con la prima di ritorno. Questo il calendario della formazione guidata da coach Carlo Foti:

1° marzo (ore 20:30): N. Mameli 1904 – Venere Azzurra (Piscina di Voltri)

8 marzo (ore 15:30): Rapallo Pn – Venere Azzurra (Comunale di Rapallo)

22 marzo (ore 12:00): R.N. Imperia – Venere Azzurra (Piscina Cascione, Imperia)

11 aprile (ore 21:00): Venere Azzurra – N. Mameli 1904 (Piscina 2 Giugno, La Spezia)

26 aprile (ore 21:00): Venere Azzurra – Rapallo Pn (Piscina 2 Giugno, La Spezia)

2 maggio (ore 14:00): Venere Azzurra – R.N. Imperia (Piscina 2 Giugno, La Spezia)

