Sampdoria-Bari, Gregucci e la partita ‘della vita’: “Non possiamo regalare niente, Mantova? Una lezione”

Genova. Vigilia di un’altra partita importante per la Sampdoria. Domani sera, venerdì, arriva il Bari che è in piena zona retrocessione. Dalla loro i blucerchiati hanno la forza del Ferraris, che nel corso della gestione Gregucci è diventato un piccolo fortino, ma dall’altro lato c’è da dimenticare la sconfitta contro il Mantova che ha un po’ interrotto quella serie positiva che stava mettendo la classifica su binari più tranquilli. Il fatto che i punti in trasferta siano stati così pochi, sinora, è stato oggetto di riflessioni, ma neanche troppo: “Sì, sono valutazioni che facciamo – spiega Gregucci in conferenza stampa – il calendario a volte domina certi percorsi, ci aspettano molti impegni ravvicinati e preparare sessioni di allenamento con scrupolo diventa complicato. In più abbiamo valutazioni da fare sulle condizioni di tanti calciatori che sono da valutare con attenzione. Stiamo lavorando per cercare di far sì che fuori casa facciamo più punti. Tecnicamente non credo ci sia differenza, penso che andremo a lavorare via via con le condizioni psicologiche”.

Il Bari è oggettivamente in difficoltà, il cambio di passo alla fine non c’è stato sino in fondo e la squadra ha cambiato molto a gennaio: “Una volta si parlava di mercato di riparazione. Ho sentito parlare di partita della vita. Lo è di più per noi. Sarà una gara difficile, uno scontro diretto a tutti gli effetti, dovremo fare una partita seria e importante, non possiamo fare sbavature e regalare niente”.

