Sestri: gravissimo 18enne dopo incidente in moto in via Mazzini

Poco dopo le 13 gravissimo incidente a Sestri Levante in via Mazzini. Un diciottenne alla guida di una moto ha subito gravi traumi. E’ stato soccorso dal medico del 118 e dall’infermiere di “India”. Data la gravità della situazione, dall’aeroporto di Sestri Ponente è decollato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, assistito a terra dai colleghi di Chiavari, che ha trasferito il ragazzo in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino dove il personale medico lo stava attendendo. In via Mazzini sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica ed accertare i motivi ed eventuali responsabilità.

