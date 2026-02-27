A “Infoweekend” i racconti dietro le quinte di Sanremo, l’esperienza dell’hair stylist spezzina Monika Cocozza. E Paolo Asti racconta la mostra romana del pittore Vaccarone

Ritorna sabato mattina in diretta su RLV – La Radio a colori a partire dalle 11, Infoweekend, il format settimanale che si dedicherà agli accadimenti nell’ultima settimana sul territorio del Levante ligure, tra notizie, novità e temi di stagione, ma anche uno sguardo al Festival di Sanremo che proprio domani andrà in archivio con la puntata finale e la proclamazione dell’interprete vincitore. Ad intrattenere gli ascoltatori saranno come sempre Emiliano Diglio, Alessandro Bertamino e Emanuele Pietronave. Ospiti della puntata in diretta dal festival la collega giornalista Alice Spagnolo, direttrice del quotidiano on-line Riviera24 e presente alla conferenza stampa mattutina, che porterà gli ascoltatori all’interno delle stanze della kermesse canora. Passato mezzogiorno altro collegamento da Sanremo, questa volta con Monica Cocozza, titolare del salone Monika Lookmaker di Migliarina, che in questa settimana straordinaria, ha firmato alcuni dei look più attesi della 76esima edizioni: con lei non mancheranno gli aneddoti e i racconti dalla pancia del festival proprio nella giornata conclusiva. Alle 12.25 invece spazio all’arte con l’intervista a Paolo Asti, curatore della mostra “Francesco Vaccarone a Roma 1970 – 1976” che sarà inaugurata il prossimo 19 marzo al Museo di Palazzo Merulana e racconterà in immagini gli anni capitolini dell’indimenticato pittore spezino. Infoweekend è ascoltabile su RLV in FM (nelle aree Riviera e Val di Vara), in DAB+ in tutta la Liguria e in streaming tramite l’App gratuita disponibile su Google Play Store e Apple App Store. Appuntamento domani a partire dalle 11 in diretta!

