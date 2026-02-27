Al via il 1° marzo le iscrizioni al nido comunale “Il Castello Magico” di Ponzano Belaso

Il Comune di Santo Stefano Magra informa che, dal 1° al 31 marzo 2026, saranno aperte le iscrizioni online al nido comunale “Il Castello Magico”, sito in Piazza Cerri, località Ponzano Belaso, per l’anno scolastico 2026/2027. Potranno presentare domanda esclusivamente le famiglie dei bambini nati negli anni 2024 e 2025. Le richieste dovranno essere inoltrate attraverso il sito istituzionale del Comune: www.comune.santostefanodimagra.sp.it

Per consentire alle famiglie di conoscere da vicino la struttura e il progetto educativo, saranno organizzate due giornate di open day nei locali dell’asilo, martedì 10 marzo, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, e martedì 17 marzo, dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

“L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel garantire servizi educativi di qualità per la prima infanzia – si legge in una nota di Palazzo civico -, sostenendo le famiglie del territorio e promuovendo un ambiente accogliente, sicuro e stimolante per i più piccoli”.

