Calcio/ Sampdoria, notte fonda al Ferraris: il Bari passa 2-0

La Sampdoria fa due passi indietro e cade 2-0 al Ferraris contro il Bari, incassando la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Mantova. Decidono le reti di Moncini al 25’ e la magia di Bellomo al 90’. Una prova opaca, con poche idee e diverse occasioni non concretizzate.

Gregucci sceglie il 3421 con Palma, Abildgaard e Hadzikadunic davanti a Ghidotti. In mezzo al campo torna Esposito accanto a Henderson, con Di Pardo e Cicconi sugli esterni. Alle spalle di Brunori agiscono Begic e Cherubini. Il Bari di Moreno Longo risponde con una squadra ordinata e concreta.

