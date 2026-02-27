Fondazione Mus-e, alla scuola Tommaseo di Sestri Ponente una targa per il progetto “Alla scoperta della bellezza”

Genova. È stata inaugurata presso la scuola primaria Tommaseo dell’Istituto Comprensivo Sestri Est di Sestri Ponente la targa che segnala l’attivazione del progetto speciale Mus-e “Alla scoperta della bellezza”, sostenuto da Giorgina SpA.
Il progetto di Fondazione Mus-e Italia, impegnata nel contrasto della povertà educativa attraverso il linguaggio universale dell’arte in tutte le sue forme, coinvolgerà per tre anni 15 classi dell’Istituto Comprensivo Sestri Est, raggiungendo ogni anno circa 300 alunne e alunni e 25 docenti.