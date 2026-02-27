Il ventitreesimo Spezia-Reggiana al Picco, tra rivalità e grandi bomber

Quello di domani sarà il ventitreesimo Spezia-Reggiana allo stadio Picco, una sfida dal sapore speciale per i tifosi spezzini e che vede le due squadre come avversarie da quasi cento anni. Il primo incrocio, proprio in Serie B, arriva nella stagione 1929-1930, vinto in maniera rotonda dallo Spezia, che replicò i successi anche negli anni Quaranta e Cinquanta dello scorso secolo.

Ma la grande rivalità tra le due piazze si accende negli scontri degli anni della Serie C, che hanno continuato a vedere in ogni caso una tradizione prevalentemente favorevole proprio allo Spezia. Una sfida che negli anni ha visto protagonisti i grandi bomber della piazza spezzina, quasi sempre decisivi contro la Reggiana: da Sergio Ferretti, autore del gol su rigore nella storica partita del settembre 1987, fino a Corrado Colombo, che segnò nell’ultimo successo dello Spezia in Serie C contro gli emiliani. Pisano, Fiori, Guidetti tra gli altri storici marcatori delle Aquile contro la Regia, colpita e affondata lo scorso anno dall’ultimo grande nove della storia spezzina: Pio Esposito. Per l’attaccante dell’Inter il primo gol tra i professionisti proprio contro gli emiliani, nel ko di Cesena di due anni fa, ma anche il gol decisivo dello scorso campionato. In una sfida da grandi bomber, ora la palla passa a Gabriele Artistico, il capocannoniere dello Spezia che spera di iscriversi alla lunga lista degli attaccanti decisivi contro la Reggiana.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com