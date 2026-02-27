Lavagna: presentati i nuovi progetti del Parco Museo Tigullio

Venerdi 27 febbraio è stato presentato all’Auditorium Campodonico di Lavagna il nuovo progetto del Parco Museo Tigullio. Una nuova fase di lavoro durata 9 mesi, grazie alla selezione del progetto nel bando “Territori in luce” della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto, nato da Dynamoscopio e Pietre Parlanti, a cui si sono aggiunti il Consorzio Una Montagna di Accoglienza nel parco con il Comune di Lavagna capofila, nasce dall’obiettivo di creare un turismo sostenibile che venga incontro al problema di spopolamento dell’entroterra e di stagionalizzazione e overtourism nell’estate sulle coste. Un progetto che punta ad unire a partire dalla pietra il territorio verde del Tigullio con 700 km quadrati di paesaggi divisi in circa 33 comuni, dove si trovano 44 siti di interesse geologico e 4 paesaggi rurali dei 7 italiani iscritto al registro nazionale dei paesaggi rurali.

