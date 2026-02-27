Meteo, giornata nuvoloso con temperature in lieve rialzo: fine settimana coperto ma asciutto

Genova. Su tutta la regione avremo la presenza di nubi basse. Non si escludono episodi di pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Mare di nubi oltre i 1300-1400 metri sulle vette appenniniche di Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri dove il cielo risulterà sereno. Qualche apertura non si esclude anche in costa nel pomeriggio, specie ai lati della regione.
Nonostante la presenza dell’alta pressione, flussi umidi meridionali nei bassi strati determineranno la presenza di nubi basse sulla nostra regione fino alla giornata di domenica. Non si prevedono piogge a parte qualche isolato episodio di pioviggine.