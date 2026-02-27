Mogol sull’elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma, scoppia la polemica: “40mila euro di soldi pubblici, usato come taxi”

Liguria. Strascico di polemiche dopo la presenza al Festival di Sanremo del gigante della musica italiana Giulio Rapetti, in arte Mogol, insignito del premio alla carriera ieri sera sul palco dell’Ariston. Secondo quanto trapelato sulla stampa nazionale – lo scoop è del Fatto Quotidiano – lo storico paroliere è poi ripartito per Roma per partecipare oggi alla festa dei vigili del fuoco a bordo di un elicottero dei pompieri. Era atteso come ospite dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Immediate le reazioni, anche in Liguria. “Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del corpo. Un elicottero dei vigili del fuoco – ha scritto il sindacato di base Usb – non è un mezzo di rappresentanza né uno strumento a disposizione dell’autorità politica e della massima autorità aeronautica dei vigili del fuoco per esigenze di opportunità o d’immagine. Ogni ora di volo comporta costi rilevanti, carburante, manutenzione, personale altamente specializzato, usura del velivolo e incide sulla capacità operativa del dispositivo di soccorso sul territorio”.

