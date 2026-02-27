Portofino: cremagliera porterà i turisti dal molo Umberto I° a castello Brown

La notizia è sull’albo pretorio del Comune: “rilievo topografico propedeutico all’installazione di cremagliera nel parco di Castello Brown”. Partirà dall’estremità del molo Umberto I° e correrà parallela al sentiero che porterà il nome di Silvio Berlusconi che ne sarebbe fiero. Un’iniziativa che eliminerà “le barriere architettoniche” per raggiungere il castello. L’alternativa sono tre pedonali abbastanza dure per chi ha molti anni sulle spalle o disabilità. Esiste un ascensore che può annullare parzialmente la fatica, ma è privato.

Il castello inoltre, gestito dalla società del Comune “Portofino Mare” si è rivelata una gallina dalle uova d’oro con incassi record, non solo per cerimonie private (dove al momento possono essere inviate solo persone in grado di affrontare la salita) ma per i turisti che desiderano visitarlo pagando l’ingresso. Ma ne vale la pena per il panorama che il giardino del castello offre.

