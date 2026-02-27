Rapallo: aranci amari, la risposta di Mustorgi a Carannante

Sulla polemica degli otto aranci amari che in via Gramsci a Rapallo andranno a sostituire altrettante piante ammalorate, interviene Fabio Mustorgi, assessore a Finanze e Decoro. Dice: “Carannante non conosce la legge Bassanini numero 127 del 1997. Questa normativa stabilisce che il politico e amministratore indica quanto è necessario eseguire; funzionari e dirigenti si occupano di trovare la ditta che effettua il lavoro secondo le modalità richieste. Io ho piena fiducia di dirigenti e funzionari. Carannante deve avere anche rispetto di chi lavora. Se io devo sostituire un rubinetto, oltre a pagarlo, devo retribuire il lavoro dell’idraulico. Abbiamo deciso di curare il decoro di via Gramsci. Nel caso degli aranci abbiamo deciso di eliminare le piante ammalorate. Spetta ai funzionar e dirigenti stabilire mediante una ricerca di mercato dove servirsi per ottenere quanto richiesto. Gli alberi hanno un prezzo di mercato, ma occorre inoltre eliminare quelle malate, trasportarle e conferirle in discarica, fare lo scavo mettere a dimora il nuovo albero. Io ho fiducia e rispetto per i dipendenti del Comune”.

