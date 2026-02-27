Rubinacci: “A Spezia troveremo un ambiente bellissimo, hanno qualità ma proveremo a essere più bravi di loro”

“Una partita alla volta, chiaramente con l’occhio della programmazione”. Conferenza stampa pre-partita anche a Reggio Emilia con il tecnico Lorenzo Rubinacci che in primis fa il punto della situazione sulle condizioni del collettivo: “I ragazzi stanno bene tutti, Bozzolan e Bozhanaj non ci saranno, sono ottimista per Gondo. I ragazzi mi mettono in difficoltà durante la settimana e questo va bene”. Quella del “Picco” non è soltanto una partita importantissima ma pure l’inizio di un mini tour de force che porterà anche la Regia a giocare tre partite in una settimana. Il diktat è giocare una alla volta, pensarne una alla volta: “Nella vita chi pensa di non perdere ha già perso e quindi noi dovremo andare a fare una partita importantissima per la nostra classifica. Il calcio è molto equilibrato, un tempo si poteva pensare che un punto esterno andasse bene. Le squadre devono sapersi sia difendere che attaccare”. Mancheranno i tifosi della Reggiana in uno stadio pienissimo e con una squadra reduce da un successo piuttosto sorprendente: “Giocare con i propri tifosi, vederli là quando ci giriamo, è una forza: non ci saranno e quindi dovremo giocare per loro e farli gioire. Saranno tutti davanti ai teleschermi tutti ponti a “sentire” la partita e noi questo non dobbiamo dimenticarcelo. Questa dev’essere una spinta. Lo Spezia? E’ una squadra di serie B che si deve salvare, che ha fatto benissimo lo scorso anno e che ha cambiato molto. Troveremo un ambiente bellissimo, è una squadra che ha qualità e ha fatto un’ottima partita a Cesena e davanti a rotazioni interessanti. Giocano a calcio e sarà una partita difficilissima, ma la conosciamo: vedremo di essere più bravi di loro”. Sulla poca pericolosità della Reggiana da quando Rubinacci è arrivato e sull’impermeabilità difensiva ritrovata questo il Rubinacci-pensiero: “Tutti noi abbiamo un percorso tecnico. Il miglior allenatore è quello che fa il calcio per il momento in cui sta lavorando e dove si trova. Ci si allena diversamente a seconda delle stagioni e del posto dove ti trovi. Insegnare a difendere è molto più rapido che insegnare ad attaccare e quindi i percorsi sono paralleli però il tempo di apprendimento è diverso. L’esigenza è tirare fuori dai giocatori quello che hanno. Portanova? Manolo è in grande forma, ha fatto un allenamento martedì facendo dei numeri importantissimi. Da quando sono qui non siamo mai andati in svantaggio, se succederà sarà una sfida da affrontare magari similmente a quanto abbiamo fatto nel primo tempo contro l’Avellino. Nessuno vuole soffrire 70 minuti in area di rigore. Una volta magari bastava, oggi non basta più”.