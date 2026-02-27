Tamponamento sul raccordo autostradale della A15, alla barriera, in direzione Santo Stefano Magra. Il bilancio è di due feriti uno dei quali accompagnato in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia. L’origine dello scontro è ancora in fase di accertamento e sul posto sono arrivati i militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, la Salt e i Vigili del fuoco. Per uno degli automobilisti coinvolti, residente in Toscana, si è reso necessario il trasporto in ospedale, l’altro ha rifiutato il trasporto. La viabilità ha subito rallentamenti per tutta la durata degli interventi di soccorso e messa in sicurezza.

L’articolo Tamponamento sul raccordo della A15: due feriti, traffico a rilento proviene da Città della Spezia.

